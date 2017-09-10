Возле Дома Офицеров в Пскове полиция задержала агитаторов «Справедливой России»

13:19, 10 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 сентября, в Единый день голосования полиция на улице Мирной в Пскове вблизи Дома Офицеров задержала двух жительниц Пскова, которые заявили, что распространяют визитки по трудоустройству на работу.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в ходе проверки, проведённой сотрудниками УМВД, у этих женщин были обнаружены папки, в которых находились документы для проведения агитационной деятельности на возмездной основе в интересах партии «Справедливая Россия». При этом агитация непосредственно в день выборов и накануне запрещена законом.

Женщины были доставлены в УМВД по городу Пскову с целью получения объяснений и принятия решения по материалам проверки.