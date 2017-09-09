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Культура

В мемориальных усадьбах заповедника «Михайловского» открылись яблочные выставки

В субботу, 9 сентября, во всех мемориальных усадьбах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкиногорском районе открылась необычная выставка.

На крыльце дома Ганнибалов в Петровском.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, Михайловское, Тригорское и Петровское украсили декоративными композициями из яблок и добавлением осенних цветов, ягод рябины.

Главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника Галина Пиврик отметила, что в усадебных садах в нашем регионе яблок всегда было очень много, фактически они являлись основной плодовой культурой, из них готовили пироги, пастилу и другие сласти, разнообразные напитки.

Планируется, что яблочные композиции в усадьбах Пушкинского Заповедника будут экспонировать в течение двух недель.

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