11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди

13:43, 10 сентября 2017, ПАИ

В понедельник, 11 сентября, на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами с небольшими дождями. Согласно данным псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, которые Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области, ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов Цельсия, днем +16…+21 градус.

Также ожидается ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.