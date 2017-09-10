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Общество

11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди

В понедельник, 11 сентября, на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами с небольшими дождями. Согласно данным псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, которые Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области, ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов Цельсия, днем +16…+21 градус.

Также ожидается ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

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