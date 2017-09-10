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Общество

Сегодня отмечается День памяти жертв фашизма и День танкиста

Сегодня, во второе воскресенье сентября, отмечается Международный день памяти жертв фашизма. Эта памятная дата была определена в 1962 в целях борьбы с идеологией возрождения фашизма. Сентябрь был выбран для установления этой мемориальной даты в связи с тем, что именно в этом месяце началась и закончилась Вторая Мировая война.

Также сегодня в России, Белоруссии и Украине отмечается День танкиста.

Празднования Дня танкиста в России берёт начало ещё в 1946 году. Нынешняя дата празднования была определена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В некоторых городах было принято проводить парады на улицах, демонстрирующих технику.

 

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