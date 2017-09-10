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Общество

В Великолукском ОМВД открыты вакансии полицейского отдельной роты ППС, кинолога и водителя

ОМВД России по городу Великие Луки ищет кандидатов для прохождения службы в отдельной роте ППС на должностях полицейского, полицеского-кинолога и полицейского-водителя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, для службы в отдельной роте ППС приглашаются мужчины и женщины — граждане Российской Федерации в возрасте  от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах России, не имеющие судимости, с уровнем образование не ниже среднего (полного), физически подготовленные и годные по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, а также готовые к выполнению своих обязанностей  в особых условиях, связанных со служебными командировками в Северо-Кавказский регион.

При прохождении службы в отдельной роте патрульно-постовой службы  сотрудникам предоставляются определенные льготы и социальные гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект,  д.30/14,  кабинет  № 6, контактный  телефон: (811-53) 5-27-80.

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