В Великолукском ОМВД открыты вакансии полицейского отдельной роты ППС, кинолога и водителя

14:56, 10 сентября 2017, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки ищет кандидатов для прохождения службы в отдельной роте ППС на должностях полицейского, полицеского-кинолога и полицейского-водителя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, для службы в отдельной роте ППС приглашаются мужчины и женщины — граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах России, не имеющие судимости, с уровнем образование не ниже среднего (полного), физически подготовленные и годные по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, а также готовые к выполнению своих обязанностей в особых условиях, связанных со служебными командировками в Северо-Кавказский регион.

При прохождении службы в отдельной роте патрульно-постовой службы сотрудникам предоставляются определенные льготы и социальные гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, д.30/14, кабинет № 6, контактный телефон: (811-53) 5-27-80.