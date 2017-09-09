Определена схема перекрытия движения в Палкинском, Печорском, Плюсском и Псковском районах на ралли 28 и 30 сентября

15:26, 10 сентября 2017, ПАИ

В связи с проведением на территории Псковской области 18-го этапа Кубка России по авторалли «Cupper Псков - 2017» 28 и 30 сентября будет ограничено движение автотранспорта на некоторых дорогах Палкинского, Печорского, Плюсского и Псковского районов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по транспорту, с целью обеспечения безопасности участников и зрителей движение транспортных средств за исключением автомобилей спортсменов и организаторов ралли будет прекращено прекращение по следующим автомобильным дорогам общего пользования регионального значения (участкам):

1) 58 ОП РЗ 58К-357 «Заполье – Любенск – Вечаша» от деревни Любенск до деревни Ширеги Плюсского района – 28 сентября на период времени с 11:00 до 17:00 (объезд по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-089 «Заполье – Гдов»);

2) 58 ОП РЗ 58К-407 «Малая Толба – Гверздонь – Мельницы» от деревни Гверздонь до деревни Вязки Псковского района – 28 сентября с 11:00 до 11:50, с 12:00 до 12:50, с 13:00 до 13:50, с 14:00 до 14:50, с 15:00 до 15:50, с 16:00 до 17:00;

3) 58 ОП РЗ 58К-334 «Железово – Лавры» от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района – 30 сентября на период времени с 9:00 до 11:30 и с 13:00 по 15:30;

4) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» от деревни Замошье Печорского района до деревни Качаново Палкинского района – 30 сентября с 09:26 до 12:00 и с 13:26 до 16:00;

5) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района – 30 сентября с 09:46 до 12:15 и с 13:46 до 16:30;

6) 58 ОП РЗ 58К-321 «Качаново – Луг – Родовое» от деревни Луг до деревни Родовое Палкинского района – 30 сентября с 09:46 до 12:15 и с 13:46 до 16:30;

7) 58 ОП РЗ 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» от центральной площади деревни Лавры до выезда из деревни Лавры Печорского района – 30 сентября с 13:00 до 15:30.