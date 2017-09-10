Самая низкая явка на 15:00 зафиксирована в Псковском район, самая высокая — в Палкинком и Усвятском

15:59, 10 сентября 2017, ПАИ

На проходящих сегодня в Псковской области масштабных выборах, в ходе которых в избираются собрания депутатов практически всех муниципальных районов, по данным на 15:00 самая высокая явка зафиксирована в Усвятском (32,58%) и Палкинском (31,14%) районах, а самая низкая — в Псковском районе (12,39%). Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил её секретарь Сергей Ковальчук.

Он также сообщил, что на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках явка составляет 18,04%. При этом на выборах депутатов Великолукской городской Думы явка зафиксирована на уровне 16,02%, а на выборах нового состава Псковской городской Думы — 15,34%.

Явка на выборах районных собраний депутатов и глав муниципалитетов: