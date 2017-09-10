Самая низкая явка на 15:00 зафиксирована в Псковском район, самая высокая — в Палкинком и Усвятском
На проходящих сегодня в Псковской области масштабных выборах, в ходе которых в избираются собрания депутатов практически всех муниципальных районов, по данным на 15:00 самая высокая явка зафиксирована в Усвятском (32,58%) и Палкинском (31,14%) районах, а самая низкая — в Псковском районе (12,39%). Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил её секретарь Сергей Ковальчук.
Он также сообщил, что на довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках явка составляет 18,04%. При этом на выборах депутатов Великолукской городской Думы явка зафиксирована на уровне 16,02%, а на выборах нового состава Псковской городской Думы — 15,34%.
Явка на выборах районных собраний депутатов и глав муниципалитетов:
- Бежаницкий район - 22,95%
- Великолукский район - 20,48%
- Гдовский район — 18,16%
- Дедовичский район — 24,93%
- Дновский район — 14,79%
- Красногородский район — 19,86%
- Локнянский район — 22,23%
- Новоржевский район — 19,54%
- Новосокольнический район — 22,7%
- Опочецкий район — 16,81%
- Островский район — 23,52%
- Палкинский район — 31,14%
- Печорский район — 17,39%
- Плюсский район — 21,18%
- Порховский район — 20,07%
- Псковский район — 12,39%
- Пустошкинский район — 23,06%
- Пушкиногорский район — 19,93%
- Пыталовский район — 28,22%
- Стругокрасненский район — 28,43%
- Усвятский район — 32,58%