В Иркутской области поймали трех мужчин за попытку досрочно проголосовать в обмен на 0,5 литра спирта

16:56, 10 сентября 2017, ПАИ

В посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области трое мужчин попытались досрочно проголосовать на муниципальных выбора в обмен на 0,5 литра спирта каждому. Как сообщает агентство IrkutskMedia, об этом на брифинге заявил глава местного облизбиркома Эдуард Девицкий.

«В избирком поступило обращение о том, что в Култуке граждане пытались досрочно проголосовать на выборах, как они выразились, за пол-литра спирта. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. По сути, мы имеем дело с подкупом избирателей», — отметил он.

По словам председателя региональной избирательной комиссии, теперь пойманные граждане будут привлечены к административной ответственности: комиссия признала их причину для досрочного голосования неуважительной.