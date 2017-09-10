0
18:53
К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе
13:19
Возле Дома Офицеров в Пскове полиция задержала агитаторов «Справедливой России»
12:25
Выборы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
11:24
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
08:00
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
13:07
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
Еще новости
Политика

В Иркутской области поймали трех мужчин за попытку досрочно проголосовать в обмен на 0,5 литра спирта

В посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области трое мужчин попытались досрочно проголосовать на муниципальных выбора в обмен на 0,5 литра спирта каждому. Как сообщает агентство IrkutskMedia, об этом на брифинге заявил глава местного облизбиркома Эдуард Девицкий.

«В избирком поступило обращение о том, что в Култуке граждане пытались досрочно проголосовать на выборах, как они выразились, за пол-литра спирта. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. По сути, мы имеем дело с подкупом избирателей», — отметил он.

По словам председателя региональной избирательной комиссии, теперь пойманные граждане будут привлечены к административной ответственности: комиссия признала их причину для досрочного голосования неуважительной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе
10 сентября 2017
К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе 1
Возле Дома Офицеров в Пскове полиция задержала агитаторов «Справедливой России»
10 сентября 2017
Возле Дома Офицеров в Пскове полиция задержала агитаторов «Справедливой России» 2
Выборы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 сентября 2017
Выборы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 10
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
10 сентября 2017
Наибольшая явка на выборах глав районов зафиксирована в Пыталово
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
10 сентября 2017
В Псковской области стартовали масштабные муниципальные выборы и довыборы депутата областного парламента
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
09 сентября 2017
Максим Жаворонков: Решение о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей принималось не в Пскове
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше»
09 сентября 2017
Вице-губернатор призвал жителей региона прийти на выборы и отдать голоса тем, кто сделает их жизнь «хоть немножечко лучше» 6

Идет загрузка...