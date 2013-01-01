Вернуться на главную страницу Фото 1 из 77 Киберфестиваль «Кубок Простории»

Сегодня, 10 сентября в спортивно-развлекательном парке Простория прошел киберфестиваль «Кубок Простории» среди сильнейших киберспортсменов Псковской области, а также гостей из Московской, Ленинградской Смоленской, Волгоградской, Новгородской областей, Татарстана и Удмуртской Республики.Кроме киберспорта, гости фестиваля могли ознакомиться с выставкой оружия и моделями советской техники, косплей-шоу, розыгрышами призов от компании Ростелеком, настольными играми, робототехникой, 3D-принтером, очками виртуальной реальности VR, игровыми симуляторами, виртуальными танцами.