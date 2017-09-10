Александр Козловский посетил избирательные участки в 8-ми районах

17:47, 10 сентября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский сегодня, 10 сентября, побывал на избирательных участках в 8 районах области.

Как он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, утром он одним из первых проголосовал на выборах в Великих Луках, после чего отправился по районам. В частности, он побывал в Новосокльническом, Локнянском, Бежаницков, Дедовичском, Порховском, Плюсском.

Политик отметил, что голосование в муниципалитетах проходит без эксцессов и нарушений. При этом он выразил надежду, что в оставшееся до закрытия избирательных участков время (до 20:00) граждане, которые днём поехали на дачу, на рыбалку или за грибами, вернутся домой и сходят проголосовать.