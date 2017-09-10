Омбудсмен Татьяна Москвалькова посетовала на «необоснованное занижение явки» в Москве

18:10, 10 сентября 2017, ПАИ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова посетовала в своём аккаунте в Instagram, что явка на муниципальных выборах в Москве была занижена из-за отсутствия должного информирования граждан о предстоящем плебесците.

«Проголосовала на своем избирательном участке 1262 в Сокольническом районе. Еле нашла его. В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует. Таким образом, совершенно необоснованно занижена явка избирателей. И еще на избирательном участке 1262 ужасно неудобные кабинки для голования», — написала омбудсмен.

В ещё одном посте она отметила: «Посещаю избирательные участки. Традиционно хорошо организовано, приветливые председатели и члены комиссий. Однако бросается в глаза небольшое количество людей, очередей на получение бюллетеней для голосования нет... вообще эта избирательная кампания в Москве сильно проигрывает по информационной поддержке по сравнению с прошлыми... «