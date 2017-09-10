Известная журналистка Юлия Латынина покинула Россию после поджога её автомобиля

18:17, 10 сентября 2017, ПАИ

Известная журналистка, обозреватель «Новой газеты» и ведущая передачи на радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина покинула России после поджога её автомобиля. Как сообщает Gazeta.ru, о том, что она покинула страну из-за опасений за свою безопасность, журналистка рассказала в эфире «Эхо Москвы», выйдя в эфир по Skype.

«Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию... Надеялась, что машина моя, которая была сожжена в прошлое воскресенье, что она загорелась сама... Как выяснилось, она была все-таки подожжена», — заявила Латынина.

«Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, они были готовы к человеческим жертвам, потому что... она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел», — добавила она.

Отметим, автомобиль Латыниной сгорел 3 сентября.