В облизбирком в день выборов поступила только одна жалоба

19:31, 10 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 сениября, в Избирательную комиссию Псковской области поступила только одна жалоба, а за предшествующий Единому дню голосования период кампании - 11. Поступившая сегодня жалоба будет рассмотрена облизбиркомом на заседании в 20:00, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации заместитель председателя комиссии Иван Патлач.

Он добавил, что всего на 9 сентября в избирательные комиссии разных уровней поступили 72 жалобы и обращения, все они были связаны с выборами в органы местного самоуправления.

Основная доля жалоб и обращений касалась выборов в Пскове (46), Великих Луках (8), Невельском районе (7, но 6 из них - по одной и той же ситуации). Из Островского района было подано 5 жалоб, из Палкинского района — 4, по одному обращению — из Новоржевского и Новосокольнического района.

Иван Патлач отметил, что все жалобы, которые поступили или ещё могут поступить сегодня, должны быть рассмотрены до подсчёта голосов.

Также зампредседателя облизбиркома отметил, что 31 из поступивших жалоб были признаны необоснованными, 20 — обоснованным, 9 — частично обоснованными. 6 обращений были направлены для проверки в УМВД, 3 — в управление Роскомнадзора по Псковской области, 2 — в прокуратуру Пскова, 1 заявление было принято к сведению.

По материалам, направленным избиркомами в правоохранительные органы, было возбуждено 20 административных дел, 4 материала было направлено в Следственный комитет, 1 — в суд (вынесено решение о наложении на гражданина штрафа) и по одной жалобе возбуждено уголовное дело (по делу о подкупе избирателей).