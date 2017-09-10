Семен Никонов рассказал о характере звонков на «горячую линию» в день выборов

20:13, 10 сентября 2017, ПАИ

За сегодняшний день, 10 сентября, на организованную в Псковской области «горячую линию» связи с избирателями поступили 43 звонка (всего с начала работы линии - 226). Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области рассказал руководитель «горячей линии» Семён Никонов.

От отметил, что несколько человек звонили из Великих Лук. Они, в частности, жаловались на то, что возле одного из избирательных участков проводившие экзитполл люди стояли ближе 50 метров от здания, где проходили выборы, а также на то, что в одном из УИКов сейф находился вне зоны видимости наблюдателей. При этом г-н Никонов отметил, что такое расположение сейфа не является нарушением закона и пояснил, что, согласно разъяснениям комиссии, его физически не было возможности доставить в зал для голосования.

Также на «горячую линию» поступила жалоба на sms-рассылку одной из партий с призывом прийти на выборы.

Из Дедовического района поступило 2 жалобы - на то, что одного из наблюдателей не пустили на избирательный участок в больнице без бахил, и на то, что ТИК якобы готовит постановление о запрете фото- и видеосъемки.

Одна из позвонивших гражданок жаловалась, что ей не дали проголосовать в 7:40 - за 20 минут до официального открытия избирательных участков.

15 позвонивших хотели узнать, где находится их избирательный участок: операторы «горячей линии» пользовались для ответов на эти вопросы специальным общедоступным сервисом на сайте облизбиркома.

13 человек звонили с вопросом, могут ли они голосовать, имея временную регистрацию. Операторы сообщали, что законом голосование на местных выборах в таком случае не предусмотрено.

Ещё 7 обращений касались прочих вопросов организации выборов: граждане жаловались, что не получали приглашения прийти на избирательный участок, или что к ним не приехала комиссия для выездного голосования.

Вопросов социально-бытового характера в день выборов на «горячую линию» не поступало, резюмировал Семен Никонов.