Подведение итогов выборов в гордуму Пскова затянется в связи с пересчетом голосов

22:01, 10 сентября 2017, ПАИ

Подведение итогов выборов в Псковскую городскую Думу затянется. Как пояснил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, это связано с требованием ряда участников избирательного процесса – партий и одномандатников – провести ручной пересчет голосов на участках, где более 1% избирателей проголосовали досрочно, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В связи с этим по данным на 21:54 ни один протокол по выборам в Псковскую городскую Думу в систему ГАС «Выборы» еще не введён.

Напомним, 8 сентября Николай Цветков сообщал, что за два дня на УИКах досрочно проголосовал 1 тыс. 821 избиратель. «То есть 2,04% от общей численности избирателей, которые могут проголосовать – это беспрецедентная сумма, у нас за всю историю не было такого никогда», - пояснял председатель Избирательной комиссии Псковской области.