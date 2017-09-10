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Политика

Поступившие сегодня жалобы в УИКи на территории Пскова не препятствуют подписанию итоговых протоколов - Цветков

Среди поступивших сегодня жалоб в участковые избирательные комиссии в Пскове нет ни одной, которая препятствовала бы подписанию итоговых протоколов. Об этом сегодня в ходе брифинга в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области заявил её председатель Николай Цветков.

При этом он сообщил, что подведение итогов выборов в Псковскую городскую Думу затянется из-за законных требований ряда партий и кандидатов по одномандатным округам о раздельном подсчете результатов досрочного и обычного голосования на всех участках, где число досрочно проголосовавших превысило 1% от общего количества избирателей.

Также Николай Цветков сообщил, что сегодня в 20:20 облизбирком рассмотрел единственную поступившую в адрес комиссии жалобу из Дедовичского района на действия местного ТИКа. В результате жалоба была признана частично обоснованной и частично удовлетворена.

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