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Политика

Дмитрий Медведев: Выборы 10 сентября прошли в России на высоком уровне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с избирательными штабами региональных отделений «Единой России» заявил, что выборы 10 сентября прошли на высоком уровне и показали активность избирателей почти во всех регионах, сообщает РИА Новости.

«Мы можем свидетельствовать, что выборы, а их было много, в единый день голосования в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают наши сторонники и наблюдатели, которые были на всех избирательных участках», - добавил премьер. Он отметил, что практически в каждом регионе избиратели продемонстрировали «достаточно высокую активность». 

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