По предварительным данным «Единая Россия» набирает 37% голосов на выборах в гордуму Пскова
Стали известны результаты обработки протоколов голосования на выборах в Псковскую городскую Думу на 22 из 93 участковых избирательных комиссий Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, по этим данным «Единая Россия» набирает 37,89% голосов, КПРФ - 22,4%, «Яблоко» - 10,14%, «Справедливая Россия» - 9,26%, ЛДПР - 7,49%, Российская партия пенсионеров за справедливость - 5,05%, «Родина» - 4,22%.
Явка на выборах в представительный орган Пскова составила 20,62%.