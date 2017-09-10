В округах №№ 1 и 2 на выборах в гордуму Пскова лидируют Григорий Турчин и Светлана Комарова

00:19, 11 сентября 2017, ПАИ

На выборах в Псковскую городскую Думу по одномандатным округам №№ 1 и 2 после подсчёта результатов на большинстве избирательных участках лидирую кандидаты от партии «Единая Россия» — руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Григорий Турчин и управляющая делами псковского городского парламента Светлана Комарова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, на округе № 1 после подсчёта результатов, полученных от 6 из 7 участковых избирательных комиссий, Турчин набирает 38,18% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Сергей Ерин (23,43%), замыкает тройку лидеров кандидат от «Яблоко» Александр Окунев (13,64%).

На выборах в этом округе кандидат «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Гольдин получает 7,62% голосов, представитель «Родины» Светлана Петрова — 6,5%, а кандидат от ЛДПР Альбина Филиппова — 5,5% голосов.

Явка на округе составила 16,78%.

В одномандатном округе № 2 борьба оказалась более драматичной. Здесь после подсчёта данных от 4 из 6 УИКов Светлана Комарова лидирует с небольшим преимуществом над самовыдвиженцем Сергеем Колосовым (26,22% против 25,65%). На третьем месте — кандидат от «Родины» Зоя Шапошникова (16,59%), а действующий депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук располагается на 4-м месте с 8,81% голосов.

Кандидат «Гражданской платформы» Полад Исмаилов идёт 5-м с результатом 7,12%, следом за ним экс-депутат областного Собрания Василий Салопов (самовыдвиженец) с 6,27% голосов. Ещё один самовыдвиженец Гамлет Арутюнян замыкает список с 5,14% голосов.

Явка на этом округе составила 21,05%.