На выборах в Псковскую гордуму обработаны результаты с 40 из 93 участков

01:00, 11 сентября 2017, ПАИ

На выборах в Псковскую городскую Думу обработаны результаты с 40 из 93 избирательных участков, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Согласно этим данным, «Единая России» в голосовании по партийным спискам лидирует с результатом 37,91%. На втором месте — КПРФ с 24,9%, а замыкает тройку лидеров «Яблоко» с 9,81%.

«Справедливая Россия» набирает 8,63%, ЛДПР — 7,04%. «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Родина» пока не проходят 5-процентный барьер — у них 4,98% и 3,41% соответственно.