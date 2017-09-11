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Геннадий Афанасьев побеждает на выборах главы Дедовичского района

На выборах главы Дедовичского района с большим отрывом побеждает кандидат от «Единой России» Геннадий Афанасьев. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, по результатам обработки протоколов 14 из 19 участковых избирательных комиссий, он набрал 73,1% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Русаков с результатом 12,39%. Самовыдвиженец Николай Чихачев набрал 7,69%. «Яблочник» Иван Пинчук – 4,39%. Кандидат от ЛДПР Константин Синеглазов - 1,17%.

Явка на выборах главы Дедовичского района составила 40,23%.

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