Геннадий Афанасьев побеждает на выборах главы Дедовичского района
На выборах главы Дедовичского района с большим отрывом побеждает кандидат от «Единой России» Геннадий Афанасьев. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, по результатам обработки протоколов 14 из 19 участковых избирательных комиссий, он набрал 73,1% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Русаков с результатом 12,39%. Самовыдвиженец Николай Чихачев набрал 7,69%. «Яблочник» Иван Пинчук – 4,39%. Кандидат от ЛДПР Константин Синеглазов - 1,17%.
Явка на выборах главы Дедовичского района составила 40,23%.