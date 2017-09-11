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Политика

Подсчитаны результаты выборов в Собрания депутатов Великолукского, Бежаницкого и Дновского районов

На выборах по партийным спискам в Великолукское, Бежаницкое и Дновское районные Собрания подсчитаны результаты со всех участков. Во всех муниципалитетах «Единая Россия» набрала более 50% голосов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, в Великолукском районе"ЕР» набрало 57,02% голосов, КПРФ — 16,33, ЛДПР — 13,84, «Справедливая Россия» — 5,77%, «Яблоко» — 4,91%. Явка составила 30,97%.

В Бежаницком районе «Единая Россия» набрал 58,88%, КПРФ — 15,74%, ЛДПР — 9,34%, «Яблоко» — 9,2%. Явка составила 36,32%.

На выборах в Дновском районе «партия власти» набрала 57,61%, КПРФ — 20,15, «Справедливая Россия» — 7,93%, ЛДПР — 7,56%, а «Яблоко» — 5,3%.

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