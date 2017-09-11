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По предварительным данным главой Островского района останется Дмитрий Быстров

Судя по предварительным данным, на выборах главы Островского района побеждает выдвинутый «Единой Россией» действующий глава Дмитрий Быстров. Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Псковской области, по итогам обработки протоколов 9 участковых избирательных комиссий он набрал 69.09%.

На втором месте – кандидат от «Родины» Владимир Митрофанов (9.70%). Представитель КПРФ Вячеслав Евдокименко получил 8.25%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Александр Проскурин (6.31%). Выдвинутый партией «Гражданская платформа» Алексей Цветков по предварительным данным получил 2.08%.

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