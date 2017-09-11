На выборах в Палкинском районе кандидат «Единой России» побеждает баллотирующуюся от «Родины» действующую главу
На выборах в Палкинском районе судя по предварительным данным кандидат «Единой России» побеждает баллотирующуюся от «Родины» действующую главу. Согласно результатам голосования на 12 участковых избирательных комиссий, опубликованных на сайте облизбиркома, от «ЕР» Евгений Седов Евгеньевич набрал 68.22%. Действующая глава Галина Кузьма, проигравшая праймериз «Единой России» и выдвинувшаяся от партии «Родина», получила 20.41%.
Екатерина Роенко (ЛДПР) набрала 3.74%. У самовыдвиженца Алидина Каримова 3.41%. Баллотировавшийся от партии «Гражданская платформа» Альберт Литвинов получил 1.03%.