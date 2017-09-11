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Кандидаты от «Единой России» победили в 11 одномандатных округах на выборах в гордуму Пскова

Кандидаты от партии «Единая Россия» победили в 11 одномандатных округах из 15 на выборах в Псковскую городскую Думу 10 сентября. Как стало известно Псковскому агентству информации, по предварительным данным получить мандаты не смогли Владимир Коваленко (округ № 3), Дмитрий Гусаков (округ № 6), Иван Мешков (округ № 9) и Валерий Лесников (округ № 13).

Напомним, согласно результатам с 40 из 93 избирательных участков «Единая России» в голосовании по партийным спискам на выборах в гордуму Пскова лидирует с результатом 37,91%. На втором месте — КПРФ с 24,9%, а замыкает тройку лидеров «Яблоко» с 9,81%.

«Справедливая Россия» набирает 8,63%, ЛДПР — 7,04%. «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Родина» пока не проходят 5-процентный барьер — у них 4,98% и 3,41% соответственно.

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