Единоросс побеждает на выборах главы Печорского района
По предварительным данным кандидат от «Единой России» Дмитрий Сопотов побеждает на выборах главы Печорского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, судя по итогам обработки протоколом 6 участковых избирательных комиссий, он набрал 44.32%
Судя по данным сайта облизбиркома, на втором месте кандидат от «Справедливой России» Сергей Тарасик (39.39%). Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев получил 11.17%. Выдвинутый «Родиной» Иван Кадаяс - 0.57%. Кандидат от партии «Гражданская платформа» Юрий Проворников набрал 1.70%.