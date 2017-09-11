Единоросс побеждает на выборах главы Печорского района

01:56, 11 сентября 2017, ПАИ

По предварительным данным кандидат от «Единой России» Дмитрий Сопотов побеждает на выборах главы Печорского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, судя по итогам обработки протоколом 6 участковых избирательных комиссий, он набрал 44.32%

Судя по данным сайта облизбиркома, на втором месте кандидат от «Справедливой России» Сергей Тарасик (39.39%). Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев получил 11.17%. Выдвинутый «Родиной» Иван Кадаяс - 0.57%. Кандидат от партии «Гражданская платформа» Юрий Проворников набрал 1.70%.