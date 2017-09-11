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На выборах в Гдовском районе «Яблоко» заняло 2-е место после «Единой России»

На выборах в Гдовское районное Собрание партия «Яблоко» показала один из своих лучших результатов на нынешних муниципальных выборах. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, после подсчёта голосов с 19 из 20 избирательных участков, «Единая Россия» лидирует с результатом 40,47%. На втором месте «Яблоко» с показателями 26,84%, КПРФ же досталось лишь 3-е место с 14,16% голосов. При этом ЛДПР набрал 8,74% голосов, «Справедливая Россия» — 4,68%, а «Коммунисты России» — 2,05.

В одномандатных округах на выборах в гдовский районный парламент ситуация такова:

в округе №1 после проверки сведений с одного из 2-х УИКов лидирует представитель «Единой России» Елена Зайева, которая обходит кандидата от КПРФ Надежду Сингатулову;

в округе №2 пока с небольшим преимущество (71 протв 63) побеждает Роман Мерцалов («Яблоко»), который обходит кандидата от «ЕР» Юрия Лаврентьева (63);

в 3-м округе побеждает Татьяна Чудакова (126), которой удалось обойти действующего председателя районного Собрания Светлану Грасс (97);

в округе №4 с завидным преимуществом в виде 218 голосов побеждает Александр Конашенков («Яблоко»; у Веры Трушиной от «ЕР» — 150 голосов);

в 5-м округе Елена Гусарова («Яблоко», 147 голосов) обходит (Николая Авдейчика «Единая Россия»);

наконец, в округе 6 победил Константин Тарасов (331 голос, «ЕР»), тогда как Ирина Курылева ("Яблоко") получила лишь 89 голосов.

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