На выборах в Пыталовском районе побеждает действующая глава

02:11, 11 сентября 2017, ПАИ

Кандидат от «Единой России» Лариса Сидорук побеждает на выборах главы Пыталовского района, стало известно Псковскому агентству информации. Такой вывод можно сделать по результатам обработки итоговых протоколов 14 участковых избирательных комиссий, опубликованных на сайте облизбиркома. Действующая глава, судя по предварительным данным, набрала 41.08% голосов.

На втором месте выдвинутая ЛДПР Маргарита Петрова (20.03%). На третьем – Елена Петрова с 17.24% (самовыдвижение). Представительница «Гражданской платформы» Мария Кремлева набрала 9.58%.