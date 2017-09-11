По предварительным данным «ЕР» в Великолукской гордуме получает квалифицированное большинство
По результатам выборов депутатов Великолукской городской Думы, по предварительным данным, введённым в систему ГАС «Выборы», «Единая Россия» получает в новом созыве городского парламента квалифицированное большинство.
По единому округу (партийным спискам), согласно данным с 16 участковых избирательных комиссий, заведённым в ГАС «Выборы», «Единая Россия» набирает 51,4% голосов. На 2 месте КПРФ (19,88%), на 3-м — ЛДПР (10,43%). Остальные партии пока не преодолели 5-процентный барьер: «Яблоко» — 4,8%, «Справедливая Россия» — 4,52%, «Патриоты России» — 2,61%, «Партия граждан» — 1,68%.
В одномандатных округах, по которым есть сведения от участковых избирательных комиссий, по предварительным данным, побеждают исключительно кандидаты от «партии власти»:
- округ №1: Михаил Шмырев;
- округ №2: Виктор Волынцев;
- округ №3: Дмитрий Кравченко;
- округ №4: Николай Андровосвич;
- округ №5: нет данных
- округ №6: Сергей Гусев;
- округ №7: Денис Мунштуков;
- округ №8: Татьяна Фомченкова;
- округ №9: н\д
- округ №10: Борис Можайкин;
- округ №11: н\д
- округ №12: Марина Усачёва;
- округ №13: н\д
- округ №14: н\д
- округ №15: Сергей Федосеев;