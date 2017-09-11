По предварительным данным «ЕР» в Великолукской гордуме получает квалифицированное большинство

02:27, 11 сентября 2017, ПАИ

По результатам выборов депутатов Великолукской городской Думы, по предварительным данным, введённым в систему ГАС «Выборы», «Единая Россия» получает в новом созыве городского парламента квалифицированное большинство.

По единому округу (партийным спискам), согласно данным с 16 участковых избирательных комиссий, заведённым в ГАС «Выборы», «Единая Россия» набирает 51,4% голосов. На 2 месте КПРФ (19,88%), на 3-м — ЛДПР (10,43%). Остальные партии пока не преодолели 5-процентный барьер: «Яблоко» — 4,8%, «Справедливая Россия» — 4,52%, «Патриоты России» — 2,61%, «Партия граждан» — 1,68%.

В одномандатных округах, по которым есть сведения от участковых избирательных комиссий, по предварительным данным, побеждают исключительно кандидаты от «партии власти»: