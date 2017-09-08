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Экономика

Доля проданных экологичных автомобилей в России выросла до 40%

Доля продаж экологически «чистых» автомобилей выросла до 40%. Об этом свидетельствует исследование Международного энергетического агентства (МЭА), пишет газета «Известия».

Так, с 2005 года продажи экологичных легковых автомобилей с выхлопом двуокиси углерода менее 180 г на км выросли в четыре раза, до 40% всех проданных машин. При этом продажи автомобилей с высоким (свыше 240 г выхлопа на км) и сравнительно высоким (180–240 г) уровнем загрязнения снизились с 20% до 10% и с 70% до 50%, соответственно.

В аналитическом агентстве «Автостат» отметили, что «озеленение» автопарка в РФ идет параллельно с ужесточением экологических требований со стороны государства. В настоящее время на дороги допускаются автомобили с двигателями стандарта не ниже Евро-4, хотя еще 10 лет назад допускались двигатели Евро-2. «Сейчас доля таких автомобилей уже около 40%, хотя всего полтора года назад она не превышала 36%», — подчеркнул представитель агентства.

 

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