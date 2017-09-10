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Общество

Компании могут обязать самостоятельно платить за утилизацию мусора

Производителей и поставщиков товаров могут обязать самостоятельно заниматься утилизацией отходов, либо их обяжут платить утилизационные сборы, которые будут поступать в бюджет регионов РФ. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в поправках в закон «Об отходах производства и потребления», которые были подготовлены Минстроем.

Также в документе предлагается обязать импортеров и производителей декларировать количество товаров, проданных в России. На основе этих данных будет определен объем образовавшегося мусора, который должен быть утилизирован.

В случае если компании не планируют самостоятельно заниматься утилизацией, их могут обязать уплачивать экологический сбор, который будет определяться властями регионов.

Все эти меры должны повысить уровень утилизации промышленных отходов в стране. В настоящий момент он не превышает 35% в РФ.

 

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