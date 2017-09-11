13 мест получит «Единая Россия» в 6-м созыве гордумы Пскова

08:16, 11 сентября 2017, ПАИ

По предварительным данным, «Единая Россия» получит в Псковской городской Думе 6-го созыва 13 мест. Как стало известно Псковскому агентству информации, «ЕР» получила 39,71% голосов избирателей, кроме того, ее кандидаты одержали победу в десяти из пятнадцати одномандатных округах.

У КПРФ 21,77% голосов, «Справедливая Россия» набрала 11,32%, «Яблоко» - 8,53%, ЛДПР – 7,41%. По предварительным данным, это принесет КПРФ и «СР» по два мандата по спискам, а «Яблоку» и ЛДПР – по одному.

Российская партия пенсионеров за справедливость и «Родина» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, набрав, соответственно, 4,62% и 3,42%.

Явка на выборах в гордуму Пскова составила 22,94%.