Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября

08:31, 11 сентября 2017, ПАИ

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, пишет сalend.ru.

В 1913 году, по инициативе служителей православной церкви, был проведен первый Российский день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о его ежегодном праздновании. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. В настоящее время в храмах проводятся акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а желающие получить выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», дарующей исцеление от болезней, алкоголизма и наркомании. Священники рекомендуют провести этот день в действии – сходить в храм, поставить свечу и помолиться за всех, страдающих недугом пьянства.

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, границей потребления спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров спирта на человека в год. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%. А в настоящее время количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляет 18 литров спирта в год.

Сегодня различные общественные и молодежные организации проводят тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих российских городах.