День победы русской эскадры над турецкой у мыса Тендра празднуется сегодня

08:56, 11 сентября 2017, ПАИ

11 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, пишет сalend.ru.

Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-адмирала Федора Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. (28 августа) 8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 пленными.

Русский флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 орудий, потерь в кораблях не имел, 21 человек погиб, 25 были ранены.

Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила прочное господство русского флота на Черном море. Также победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. А Федора Федоровича Ушакова в России прозвали «морской Суворов».