Авиабилеты из России за рубеж подешевели на 20%

08:49, 11 сентября 2017, ПАИ

В первой половине 2017 года средние цены на авиабилеты из России за рубеж снизились на 15-20 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов турсервиса «Туту.ру».

Собеседники агентства рассказали, что самым популярным у авиапутешественников из России европейским городом в январе-июне 2017-го стала Прага. В тройке лидеров также оказались Ларнака (Кипр) и Мюнхен.

Среди направлений дальнего зарубежья наибольшей востребованностью пользовался Израиль. Затем идет Турция, в частности, Анталья и Стамбул.

В сегменте ближнего зарубежья лидирует Молдавия (Кишинев). В тройке популярных направлений также называются Ереван и Тбилиси.

Что касается России, то в топ-3 попали перелеты в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Специалисты отмечают, что по итогам лета доля авиабилетов по стране сократилась на 4 процента по сравнению с июнем-августом прошлого года. По их словам, это произошло из-за роста популярности путешествий в государства ближнего зарубежья.

В прошедшем летнем сезоне перелеты за границу также подешевели. Цены на авиабилеты в ближнее и дальнее зарубежье упали на 9,2 и 9,7 процента, соответственно (16,3 и 26,9 тысячи рублей, туда-обратно).

Тарифы на путешествия в Европу снизились незначительно — минус 1,2 процента. Билеты по внутренним направлениям немного подорожали (плюс 1,3 процента).

