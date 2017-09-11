Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский

09:28, 11 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 11 сентября, в 10:00 в прямом эфире проекта ПАИ-live начнется видеотрансляция пресс-конференции лидеров регионального и псковского городского отделений партии «Единая Россия» Александра Котова и Ивана Цецерского, которая пройдет в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Накануне в Псковской области прошел Единый день голосования. Жители региона выбирали депутатов Псковской и Великолукской городских дум, большинства районных парламентов, глав 7 районов. Вопросы Александру Котову и Ивану Цецерскому можно задавать на странице ПАИ-live.