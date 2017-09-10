За получение взятки от пьяного водителя бывший великолукский полицейский отправится на исправительные работы

09:12, 11 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках бывший сотрудник органов внутренних дел признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что мужчина, являясь инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД полиции ОМВД России по городу Великие Луки, 25 декабря 2015 года около 20:00 получил от молодого человека, ранее совершившего административное правонарушение, предусмотренное статьёй 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 5 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление соответствующего протокола.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств, с учетом позиции государственного обвинителя, мировой судья судебного участка № 34 города Великие Луки назначил бывшему полицейскому наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.