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Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Сегодня героями прямого эфир проекта ПАИ-live стали лидеры регионального и псковского городского отделений партии «Единая Россия» Александр Котова и Иван Цецерский. Брифинг с ними проходит в пресс-центре газеты «Псковская правда».

 

Накануне в Псковской области прошел Единый день голосования. Жители региона выбирали депутатов Псковской и Великолукской городских дум, большинства районных парламентов, глав 7 районов. Вопросы Александру Котову и Ивану Цецерскому можно задавать на странице  ПАИ-live.

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