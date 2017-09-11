Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

10:06, 11 сентября 2017, ПАИ

Сегодня героями прямого эфир проекта ПАИ-live стали лидеры регионального и псковского городского отделений партии «Единая Россия» Александр Котова и Иван Цецерский. Брифинг с ними проходит в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Накануне в Псковской области прошел Единый день голосования. Жители региона выбирали депутатов Псковской и Великолукской городских дум, большинства районных парламентов, глав 7 районов. Вопросы Александру Котову и Ивану Цецерскому можно задавать на странице ПАИ-live.