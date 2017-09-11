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Общество

Выплаты 23 миллионов рублей долгов по зарплате добилась псковская прокуратура

В Пскове прокуратура добилась выплаты задолженности по заработной плате в размере более 23,4 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в августе были выявлены факты несвоевременной выплаты зарплаты в ЗАО «Строительная фирма ДСК», ООО «Псковгеокабель» и ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Задолженность перед 2 тыс. 847 работниками указанных предприятий превысила 40,9 млн рублей.

Прокурор города Пскова возбудил в отношении руководителей ЗАО «Строительная фирма ДСК» и ООО «Псковгеокабель» дела об административных правонарушениях, предусмотренных статей 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Кроме того, в целях восстановления нарушенных трудовых прав работников в адрес руководителей предприятий внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в ООО «Псковгеокабель» и ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» задолженность по заработной плате в сумме 18,4 млн рублей ликвидирована в полном объеме, в ЗАО «Строительная фирма ДСК» долг сократился на 5 млн рублей.

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