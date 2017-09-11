Новая мощная вспышка произошла на Солнце

09:23, 11 сентября 2017, ПАИ

Вечером 10 сентября на Солнце произошла новая сильная вспышка, пишет «Российская газета».

По данным Физического института имени Лебедева РАН, пик пришелся на 19:06 по московскому времени. Как заявили ученые, вспышке присвоили балл Х8.2, где «Х» означает наивысший класс активности, а цифровой индекс уточняет интенсивность.

За неделю это уже четвертый мощнейший взрыв, зафиксированный на Солнце. Началось все четвертого сентября. Максимум отмечался в минувшую среду. Тогда была зафиксирована самая мощная за 12 лет вспышка - ей присвоили балл X9.3. Она вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений магнитную бурю, сообщает ТАСС.

Из-за вспышки возникли проблемы со связью и навигацией. Минобороны РФ выступило со специальным заявлением о том, что происходящие на Солнце процессы не повлияли на деятельность российских военных спутников.