Две трети россиян считают взятки главной проблемой

09:28, 11 сентября 2017, ПАИ

Более 70% россиян считают, что получение взятки с использованием служебного положения никогда не может быть оправданно. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) о социокультурных факторах развития, сообщает газета «Известия».

Противодействие взяткам граждане считают первоочередной задачей, которую необходимо решить в стране в ближайшие 10–15 лет. Также они готовы отложить меры, направленные на повышение престижа страны в мире и достижение технологического лидерства, ради роста ВВП, комфорта и удобства проживания в городах и селах, снижения уровня преступности и социального неравенства.

Борьбу с коррупцией назвали важнейшей задачей 43% опрошенных. Ради достижения этой цели 12,8% респондентов готовы поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире. В пользу более существенных темпов экономического роста (что является наиважнейшей задачей для 42% респондентов) 12% граждан готовы отказаться от вовлечения их в процесс принятия государственных решений. А ради более комфортного и удобного проживания в городах и селах 11,6% граждан готовы пожертвовать престижем страны