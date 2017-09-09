Псковские реконструкторы примут участие в праздновании 637-й годовщины Куликовской битвы

09:27, 11 сентября 2017, ПАИ

Псковские реконструкторы из клубов «Плесков-Град», «Бор Хейм» и «Орден» примут участие в праздновании 637-й годовщины Куликовской битвы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Торжества пройдут 14-16 сентября на Куликовом поле (Тульская область). Откроет их военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». 14 и 15 сентября с традициями Руси и Золотой Орды XIII-XIV веков можно будет познакомиться в лагере фестиваля на берегу Дона. 16 сентября участники фестиваля ждут зрителей на Красном холме. Здесь развернется главное действо года – реконструкция средневекового сражения.

Участие в фестивале примут более 400 представителей военно-исторических клубов и мастеров из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Иваново, Саратова, Череповца, Ижевска, Белгорода, Железногорска, Орла, Твери, Пензы, Липецкой и Тульской областей, Рязани, Владимира, Казани, Тамбова, Боброва, Ростова-на-Дону, Краснознаменска, Великого Новгорода, Выборга, Пскова, Борисоглебска, Рыбинска, Брянска, Харькова и других городов.

За несколько дней до главных торжеств по случаю Куликовской битвы участники разместят свои шатры на большом лугу на берегу Дона у деревни Татинки. Фестивальная площадка находится рядом с легендарными бродами, где переправлялись русские ратники по пути к месту сражения.

«На фестиваль «Поле Куликово» съезжаются любители истории разных направлений. Одни возрождают традиции Руси и Золотой Орды эпохи Куликовской битвы, быт, костюм, ремесла, кухню двух культур. Другие – находят себя на ристалище, где осваивают средневековую технику ведения боя, владения оружием, участвуют в маневрах. Программа фестиваля насыщенна различными конкурсами, турнирами и состязаниями, работает средневековая ярмарка и ремесленные площадки, устраиваются лекции по истории и археологии», - рассказали организаторы мероприятий.

14 и 15 сентября в установленные часы лагерь могут посетить и туристы.

На следующий день фестивальные мероприятия состоятся на Красном холме. Участники военно-исторического фестиваля оживят летописные страницы истории Мамаева побоища. Спустя шесть веков на Куликовом поле вновь сойдутся воины московского князя Дмитрия Ивановича и войско Мамая, сразится в поединке Пересвет с Челубеем, вооруженная конница и пешая рать. В программе: турниры по историческому фехтованию, парад-дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конных ратоборцев.

Также будут работать интерактивные площадки, в том числе «Средневековое торжище»: выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции, будут представлены доспехи и оружие, глиняная посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные уборы и исторические костюмы. Помимо этого, на площадке будут работать мастерские и историческая кухня, состоятся мастер-классы по средневековым играм, фото в костюмах.

Площадка «Ремесленный посад»: здесь будут представлены бусоделие, гончарство, кузнечное и кожевенное ремесла, ткачество, ювелирное и оружейное ремесла, косторезное ремесло.

«Военно-исторические биваки», там покажут эпоху средневековья, стрелецкое войско, Великую Отечественную войну и современную российскую армию.

Кроме того, откроется «Богатырская застава» - игровая площадка для взрослых и детей с метанием копий-сулиц, упражнениями с мечом и копьем, стрельбой из лука, сражениями на спортивных мечах, фото в доспехах.

В концертной программе исторической музыки выступят фолк-группы «Сколот» и «Teufelstans».

Организаторами исторического праздника, посвященного 637-й годовщине Куликовской битвы, выступают: Министерство культуры РФ, Российское военно-историческое общество, Правительство Тульской области и государственный музей-заповедник «Куликово поле».