103 кг рыбы изъяты у псковских браконьеров за прошедшую неделю

09:38, 11 сентября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области выявлено 7 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. Наложено штрафов на 2 тыс. рублей, взыскано 21 тыс. рублей, изъяты 103 кг водных биоресурсов и 27 незаконных орудий лова.

Всего за указанный период госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 188 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 430 тыс. 600 рублей.