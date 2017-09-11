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Общество

До 15 сентября работодателям Псковской области необходимо отчитаться о своих сотрудниках

До 15 сентября 2017 года включительно работодателям Псковской области необходимо отчитаться о своих сотрудниках, представив в Пенсионный фонд форму СЗВ-М (ФИО, СНИЛС, ИНН каждого работника). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Форма отчета размещена на сайте ПФР в разделе «Работодателям» - «Бесплатные программы, формы и протоколы». Там же находится и программа для предварительной проверки отчетности CheckPFR.

Ежемесячная отчетность для работодателей СЗВ-М введена в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры. Факт работы (или ее отсутствия) определяется Пенсионным фондом по сведениям от страхователей. На основании этих данных неработающие пенсионеры получают пенсии с учетом пропущенных индексаций в беззаявительном порядке.

За непредставление или неполное представление отчетности, либо нарушение сроков предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждого сотрудника.

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