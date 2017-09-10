Пешеход без фликеров погиб под колесами «Вольво» в Псковском районе

09:53, 11 сентября 2017, ПАИ

10 сентября в Псковском районе на 17-м км дороги Псков - Изборск 39-летний водитель «Вольво» полуприцепом наехал на 31-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении движения транспортных средств, без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

В тот же день в Стругокрасненском районе на дороге Струги Красные — Зовка 48-летний водитель машины «Санг Йонг» выбрал небезопасную скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 57-летняя пассажирка была госпитализирована.

Кроме того, в Пскове на улице Леона Поземского, 102, 24-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не пропустил ВАЗ-21074 под управлением 35-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В итоге водитель «Шевроле» получил незначительные травмы.

Днем ранее, 9 сентября, в Великих Луках на улице Сибирцева, 21 водитель автомобиля «Хендай Солярис» - 53-летняя женщина при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу машине «Дэу Джентра» под управлением 63-летнего мужчины и совершила столкновение. Водители и 24-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» получили незначительные травмы.

Кроме того, за прошедшие выходные были задержаны 23 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

