В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый - 2017»

10:03, 11 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый - 2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону. сКонкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе.

УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового. Голосование проходит с 11 по 20 сентября 2017 года.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.

Во втором этапе конкурса на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области 60.мвд.рф появится информации об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Затем начнется голосование во втором туре.

Лучший участковый области определится большинством голосов, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе.