В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый - 2017»
В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый - 2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону. сКонкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе.
УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового. Голосование проходит с 11 по 20 сентября 2017 года.
Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.
Во втором этапе конкурса на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области 60.мвд.рф появится информации об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Затем начнется голосование во втором туре.
Лучший участковый области определится большинством голосов, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе.