Футболисты псковской «Стрелы» победили в Первенстве «Северо-Запада» в Сестрорецке

10:29, 11 сентября 2017, ПАИ

С 9 по 10 сентября в городе Сестрорецк прошло первенство МРО «Северо-Запад» среди команд 2007 года рождения (U-10) по футболу. Псковские футболисты из детско-юношеской спортивной школы «Стрела» одержали победу. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

В турнире приняли участие 16 футбольных школ. На первом этапе «Стрела» (тренер Александр Иванов) вышла первой из группы, переиграв петербургские команды «Пороховчанин» (1:0), «Коломяги» (2:1) и «Владимирский экспресс» (6:0). В четвертьфинале футболисты «Стрелы» обыграли «Локомотив» (1:0), в полуфинале – «Псков -747» (2:0).

В игре за золотые медали «Стрела» встретилась с «Зенитом». Победа осталась за псковичами. «Псков-747» пришёл к финишу четвёртым.

Кроме того, отдельные псковские футболисты по итогам турнира в Сестрорецке были отмечены индивидуальными призами: Даниил Егоров («Псков-747») признан «лучшим вратарем турнира», Артем Шабратько («Стрела») стал «лучшим защитником турнира», а вратарь Ринат Рахматуллин («Стрела») был отмечен «призом зрительских симпатий».

Отметим, недавно футболисты псковской «Стрелы» 2002 года рождения победили во Всероссийском турнире по футболу на приз «Кожаный мяч».