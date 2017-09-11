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Политика

Иван Мешков оспорит результаты выборов в гордуму Пскова в суде

Иван Мешков, баллотировавшийся в Псковскую городскую Думу от «Единой России» по одномандатному округу № 9, оспорит результаты выборов в суде, стало известно Псковскому агентству информации. 

Отметим, что по официальным данным он проиграл думский мандат Юлии Пожидаевой из «Справедливой России». Иван Мешков набрал 939 голосов псковичей, Юлия Пожидаева - 1017 голосов.

 Сам политик отказался комментировать Псковскому агентству информации иск в суд по итогам выборов в Псковскую городскую Думу. 

 

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