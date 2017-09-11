Александр Котов об итогах 10 сентября: В 6 районах из 7 победили представители «Единой России»

10:19, 11 сентября 2017, ПАИ

10 сентября в Псковской области состоялась самая широкомасштабная кампания по муниципальным выборам, подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Он напомнил, что практически во всех районах прошли выборы районных парламентов, кроме того состоялись довыборы в Псковское областное Собрание, выборы 7 глав районов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды».

Александр Котов отметил, что на выборах глав в 6 районах из 7 победили кандидаты «Единой России». Исключением стал Плюсский район, где победу одержал представитель партии «Яблоко» Виталий Аршинов. «С результатом, зафиксированном избиркомом, мы согласны», - добавил он.