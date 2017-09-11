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Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме

Секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме. Об этом он сообщил 11 сентября в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Иван Цецерский отметил, что рассчитывает на получение «Единой Россией» 4 мандатов, что даст большинство в Думе и позволит партии и дальше развивать город.

«Так что, наши оппоненты как ни старались, так и не ввергли наш городской парламент в форс-мажорное положение, - сказал он. - Если мы раньше блокировались с нашими оппонентами и выстраивали конструктивную с ними работу, то сегодня я уже не вижу оснований для того, чтобы блокироваться с такими людьми».

Кроме того, он рассказал, что в течение двух недель должна собраться городская партконференция, на которой планируется дать оценку прошедшим выборам и выработать рекомендации руководящей верхушки в городе.

«Были беспрецедентные случаи психологического давления на избирательные комиссии, но слава богу, они это выдержали», - обратил внимание Иван Цецерский и выразил сожаление по поводу низки явки на избирательный участки, несмотря на большой объем работы по благоустройству. В этой связи он пообещал сделать «работу над ошибками».

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